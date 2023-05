Tindouf : L’ONU organise une visite pour les pays donateurs

Trois organismes de l’ONU : Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), le Programme Alimentaire Mondial (PAM) et le Fonds des Nations unies pour l’Enfance (UNICEF), ont organisé une visite dans les camps de Tindouf pour les pays donateurs.

«Une mission conjointe de 25 délégués des ambassades des donateurs et de la communauté diplomatique en Algérie dans les camps de réfugiés sahraouis pour voir les impacts positifs de la réponse des agences humanitaires de l'ONU», indique le bureau du HCR à Alger. Et de préciser que «la solidarité des Etats-Unis, de l’Union européenne, de l’Espagne, de la France, de l’Italie, du Danemark et du Mozambique, est une source non négligeable de soutien à la crise oubliée». La section du HCR n’a pas mentionné l’Algérie.

Cette visite intervient deux mois après la publication d’un rapport du PAM, réalisé par une équipe indépendante, sur les besoins alimentaires de la population des camps de Tindouf. Ses rédacteurs ont évité de pointer les irrégularités ou des dysfonctionnements dans la distribution de l’assistance humanitaire internationale, se limitant à relever des «lacunes» observées durant leur présence dans le territoire.

Pour rappel, en février 2014, les camps de Tindouf avaient connu un mouvement de protestation, ponctué de grèves de la faim. Des jeunes Sahraouis avaient alors réclamé une amélioration des conditions de vie de la population.