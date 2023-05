CAN 2025 : Le président de la CAF rassure les médias algériens

Vendredi soir, le président de la Confédération Africaine de Football a botté en touche les questions de médias algériens portant sur le nom du pays hôte de la Coupe d’Afrique des Nations masculine 2025.

«Une commission indépendante s’est rendue ici en Algérie et dans les autres pays ayant déposé leur dossier de candidature. Je suis très heureux de ce que j’ai vu dans tous les pays. Je peux vous assurer que le processus de décision du pays hôte de la CAN 2025, ainsi que de la CAN 2027, sera éthique et transparent», a répondu le président de la CAF le Sud-africain Patrice Motsepe.

«La commission rendra prochainement son rapport. Pour la première fois dans l’histoire, les pays ayant déposé leur candidature seront présents lorsque cette commission rendra son verdict», a-t-il précisé.

Pour rappel, la CAF a désigné un cabinet allemand pour effectuer des visites d’inspections des installations et équipements sportifs dans les pays candidats à l'accueil de la CAN 2025. Une course qui concerne le Maroc, l’Algérie, l’Afrique du sud, le Sénégal, la Zambie et le binôme Nigéria-Bénin.

La Confédération Africaine de Football annoncera en septembre prochain le nom du pays qui accueillera la CAN 2025. L’Algérie a présenté aussi sa candidature pour la CAN 2027.