Environnement : Le prince Albert II de Monaco salue les efforts du Maroc et de la région MENA

L’Afrique du Nord et le Moyen-Orient (MENA) est une région qui regroupe des pays ayant «déployé des efforts considérables pour accélérer la transition vers les énergies renouvelables», selon le prince Albert II de Monaco. Celui-ci a cité particulièrement les exemples de l’Arabie saoudite et des Emirats arabes unis (EAU). A l’approche de la conférence de l’Organisation des nations unies sur le climat (COP), prévue en décembre à Dubaï (EAU), le prince a salué «les projets et initiatives tout à fait remarquables de la région», dans une récente interview accordée à Arab News en français.

«J’ai grand plaisir à souligner et à montrer que nous sommes aussi partenaires de nombre de ces projets», a déclaré le prince de Monaco. Dans ce sens, il a salué aussi le travail de Razan al-Moubarak, «l’une des ambassadrices de la prochaine COP, présidente de l’Union internationale pour la conservation de la nature, avec laquelle la fondation est très liée». «C’est grâce à ces personnalités, mais aussi grâce à une multitude d'initiatives et de projets non seulement au Moyen-Orient, mais aussi sur la rive Sud de la Méditerranée et dans toute l’Afrique du Nord, que les énergies renouvelables peuvent être mises en œuvre et que les efforts pour une plus grande durabilité peuvent être entrepris», a souligné le prince.

Dans le même registre, il a salué «les efforts tout à fait exemplaires du Maroc, mais aussi d’autres pays», se disant «très heureux de pouvoir contribuer modestement». A ce titre, le prince monégasque a réagi au soutien apporté au Rallye Aïcha des gazelles, une course automobile 100% féminine, sans GPS ni téléphones portables, dans le désert marocain. «Le rallye présenté au salon Ever met en avant le courage des femmes, mais il promeut également la mobilité durable et la préservation de l’environnement. Il s’agit en ce sens du premier événement sportif automobile au monde à avoir obtenu la norme environnementale Iso 14001», rappelle Arab News en français.

Auprès du média, le prince Albert II s’est dit «très heureux que la principauté et la fondation soient liées à ce grand événement, qui promeut de belles valeurs comme l'engagement des femmes de tous horizons avec cette déclinaison depuis pratiquement le début sur la durabilité, sur les énergies renouvelables et sur la mobilité forte». Par ailleurs, il s’est félicité du «nombre croissant de véhicules électriques» qui prennent part au rallye, avec la catégorie E-Gazelles dont le départ se fait à Monaco. «C’est une aventure formidable et exemplaire, notamment dans ce qu’elle apporte pour la durabilité et pour l’engagement vers une mobilité propre», a déclaré le prince.