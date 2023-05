La thèse des «exportations marocaines de diesel russe» vers l’Espagne est relancée

Les importations espagnoles depuis le Maroc ont enregistré en mars une hausse de 19,2%, soit 903 millions euros, indique un rapport du Secrétariat d’Etat du Commerce, relevant du ministère de l’Industrie, publié jeudi.

Cette augmentation ne fait que confirmer les bons chiffres réalisés en 2022 entre les deux pays. L’année dernière, les exportations marocaines vers l’Espagne ont représenté une valeur de 8 692 millions d’euros, soit 19,1% de plus qu’en 2021. Le royaume était ainsi classé treizième fournisseur du voisin ibérique, avec 1,9% du volume total des importations espagnoles.

Faisant l’impasse sur ces données officielles, des médias espagnols ont préféré attribuer cette hausse enregistrée en mars aux supposées «importations du diesel russe» via le Maroc. Pour rappel, le quotidien El Mundo avait avancé, fin avril, que le Maroc exporte du gasoil russe vers l’Espagne.

Face à ces accusations, le gouvernement Sanchez s’est engagé à «ouvrir une enquête» sur ces exportations, avait annoncé dans des déclarations à la presse la ministre de la Transition écologique et du défi démographique, Teresa Ribera. Mais les «importations du diesel russe» n’ont pas été évoquées dans le rapport du Secrétariat d’Etat du Commerce, publié jeudi.

La thèse des exportations marocaines du gasoil russe est relancée alors que l’Espagne se prépare à voter le 28 mai aux élections communales et régionales. Au même titre que les douanes de Ceuta et Melilla, le Sahara occidental ou encore l’immigration marocaine, ce dossier est agité par des formations de droite, d’extrême droite et d’extrême gauche pour glaner des voix. Cette tendance devrait se prolonger jusqu’à la tenue d’élections législatives anticipées, probablement vers la fin de 2023.