CAN U17 : Le Maroc battu à la dernière minute par le Sénégal en finale

A deux doigts de décrocher le titre de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans (CAN U17), la sélection du Maroc s’est finalement inclinée face au Sénégal par 1 but à 2. A l’issue de cette finale, tenue vendredi soir au stade Nelson Mandela à Alger, les Lionceaux de l’Atlas ont encaissé deux buts, entre les 80e et 83 minutes en deuxième mi-temps. Jusque-là, ils ont mené au score (1-0) depuis la 14e minute de jeu, grâce à un corner botté du côté gauche et récupéré à travers un coup de tête d’Abdelhamid Ait Boudlal.

Multipliant les tentatives lors de la deuxième mi-temps, les Lionceaux de la Teranga ont fini par déstabiliser la défense marocaine et profiter d’un penalty, à la suite d’une touche de ballon à la main par Ait Boudlal. Le Sénégal égalise ainsi après 80 minutes de jeu. A la 83e, il profite d’un cafouillage devant les filets de Taha Benghouzil pour doubler la mise.

Le Maroc a créé quelques occasions, notamment avec un tir d’Abdelhamid Maâli (69e), mais sans réussir à remonter la pente durant les 20 dernières minutes, où le Sénégal a renversé la vapeur avant de filer droit vers le sacre continental.

Désormais finalistes, les protégés de Saïd Chiba n’ont pas décroché le titre, mais leur participation distinguée le long de cette CAN les a menés à décrocher leur ticket pour la prochaine Coupe du monde U17, après leur qualification pour les demi-finales de la Coup d’Afrique.