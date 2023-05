Oujda : Une école d'inclusion socioéconomique des jeunes par le sport voit le jour

Le Comité provincial de développement humain (CPDH) de la préfecture d'Oujda-Angad et Tibu Africa ont organisé, jeudi, la cérémonie de mise en service de l'école d'inclusion socio-économique des jeunes par le sport d'Oujda. La cérémonie du lancement officiel de cette école, qui a eu lieu à l'occasion de la célébration du 18e anniversaire du lancement de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), a été rehaussée par la présence notamment du Wali de la région de l'Oriental, gouverneur de la préfecture d’Oujda-Angad, Mouad El Jamai, des responsables de l'ONG Tibu Africa, ainsi que d'autres personnalités et acteurs de la société civile.

Initiée par l’ONG Tibu Africa, en partenariat avec l'INDH, le Conseil de la région de l'Oriental (CRO), ainsi que l'Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de l'Oriental, cette école se veut une plateforme pour la formation et d’accompagnement de 180 jeunes à une insertion professionnelle durable.

Elle se décline en deux grands axes à savoir neuf mois de formation d’apprentissage théorique et de partage d’expérience professionnelle pratique et technique et trois mois d’accompagnement à l’insertion professionnelle.

Cette plateforme est dédiée aux jeunes dont l’âge est compris entre 18 et 27 ans passionnés par le sport. Elle constitue un trépied axé sur la formation en alternance et l’acquisition de compétences techniques et comportementales, sur l’expérience professionnelle dans les programmes d’éducation par le sport et sur l’accompagnement des jeunes dans le processus d’insertion professionnelle, à travers des stages et des ateliers.

Dans une déclaration à la MAP, le président-fondateur de l’ONG Tibu Africa, Mohamed Amine Zariat a indiqué que la création de cette école, avec le soutien du CPDH, du CRO et de l'AREF, se veut une opportunité à 180 jeunes de bénéficier, pendant une année, d'un programme de formation sur l’acquisition de compétences techniques, comportementales et entrepreneuriales à même de faciliter leur insertion professionnelle, notamment dans le domaine du sport.

De son côté, le directeur de l'AREF de l'Oriental, Mohamed Dib a souligné dans une allocution à cette occasion que la richesse des idées, la puissance des initiatives et la grande ambition de la jeunesse du pays donnent corps à de tels projets réussis, tout en apportant des solutions sociales, pionnières et innovantes dans le domaine de l'éducation, de l'autonomisation et de l'intégration des jeunes et des femmes.

S'inscrivant dans le cadre du programme 3 de l'INDH relatif à l'amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes, cette école a nécessité un investissement de l'ordre de 7,5 millions de dirhams (MDH), et comprend 3 salles de cours, un espace Coworking, un terrain de sport et d'autres dépendances administratives.