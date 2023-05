FAR : Le conseil des ministres adopte trois projets de décrets militaires

Le roi Mohammed VI, accompagné du prince héritier Moulay El Hassan, a présidé un conseil des ministres ce vendredi au Palais royal de Rabat. La réunion a connu notamment, l’adoption de trois projets de décrets relatifs au domaine militaire.

Le premier décret porte sur l’organisation de l’Ecole Royale Interarmées d’administration, qui concerne la formation dans les domaines administratif et financier, réservée aux officiers lauréats des différents établissements de formation relevant des Forces Armées Royales et au personnel de l’Administration de la Défense Nationale, indique le porte-parole du Palais royal. Les officiers militaires de pays étrangers frères et amis bénéficieront également de cette formation. Les lauréats de cette École obtiendront le diplôme de Master en administration et finances, ainsi que le diplôme d’Intendant militaire pour les officiers, ajoute la même source.

Le deuxième projet de décret modifie et complète le décret relatif à l’organisation de l’Ecole Royale de l’Air (ERA), et ce afin de répondre aux besoins des Forces Royales Air en ressources humaines, en permettant d’étendre l’accès à la 1ère année du cycle de la licence en aéronautique aux titulaires du baccalauréat (section-sciences expérimentales, filière-sciences physiques) et ce à l’instar des titulaires du baccalauréat section-sciences mathématiques. Pour rappel, le conseil des ministres du 6 juillet 2020 avait adopté un décret portant sur la réorganisation de l’ERA.

Le troisième projet modifie et complète le décret relatif à l’organisation de l’Académie Internationale Mohammed VI de l’Aviation civile. Ce texte dispose que les étudiants de cette Académie, dans les spécialités “Contrôle de la navigation aérienne” et “Sécurité électronique du trafic aérien”, bénéficient de la formation militaire, vu l’importance et la sensibilité des métiers des lauréats de ces deux spécialités et ce, à l’instar des lauréats d’autres établissements d’enseignement nationaux, qui bénéficient de ce genre de formation à effet positif dans la consécration et la consolidation des règles de discipline constante dans l’accomplissement de leurs missions.

Le conseil des ministres du 1er avril 2011 avait adopté le décret relatif à l'organisation de l'Académie internationale Mohammed VI de l'aviation civile.

A l’occasion du 67e anniversaire de la création des FAR, le 14 mai 1956, le roi Mohammed VI a ordonné de lancer le Centre Royal des Etudes et Recherches de Défense relevant du Collège Royal de l’Enseignement Militaire Supérieur. Un cadre ayant pour mission «de contribuer à la consécration de l’approche stratégique dans le traitement des problématiques et enjeux du système de sécurité, dans ses dimensions globales, et de créer un espace des compétences analytiques, civiles et militaires», avait précisé le souverain dans son ordre du jour adressé à l’ensemble des membres des Forces armées royales.