Fouad Arif nommé nouveau directeur général de la MAP par le roi Mohammed VI

L’ancien journaliste Fouad Arif a été nommé par le roi Mohammed VI, vendredi, directeur général de l’Agence Maghreb Arabe Presse (MAP). Son nom a été proposé par le chef du gouvernement, à l’initiative du ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication. Il succède à feu Khalil Hachimi Idrissi, décédé en avril dernier des suites d’une longue maladie. Le successeur a d’ailleurs fait ses premières armes dans le journalisme au sein de la MAP, où il a gravi les échelons jusqu’à devenir directeur de bureau à Paris (France), puis à Washington (Etats-Unis). Depuis 2019, il a été conseiller du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Natif de la ville de Benslimane en 1968, Fouad Arif est diplômé de l’Ecole supérieure de traduction roi Fahd de Tanger, en 1993. En 1994, il a entamé sa carrière de journaliste à la MAP, avant d’occuper différents postes de responsabilité au sein de l’institution. De 2008 à 2009, il a été rédacteur en chef international, avant de devenir chef du bureau à l’étranger.

Avec le lancement par la MAP de sa politique des pôles internationaux, Fouad Arif a notamment été le premier directeur du pôle Amérique du Nord, entre 2013 et 2018. En tant que tel, il a géré le siège de la MAP à Washington et plusieurs correspondants, à New York, au Canada, au Mexique, à Saint Domingue et à Panama City.

En 2018, Fouad Arif a été élu secrétaire général du National Press Club (NPC) à Washington, l’une des plus prestigieuses organisations de presse dans le monde, créée en 1908. Par ailleurs, il a interviewé plusieurs personnalités politiques américaines, dont Hillary Clinton et Colin Powell.