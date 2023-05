Automobile : OK Mobility ouvre son premier store au Maroc

Acteur de la location de véhicules basé à Majorque (Espagne) et couvrant une dizaine de pays entre l’Europe et l’Amérique, OK Mobility s’implante désormais au Maroc en ouvrant son premier store à Marrakech. Marocain du monde, le PDG de l’entreprise, Othman Ktiri, a publié un communiqué jeudi, où il s’est félicité de l’implantation de sa structure dans le pays d’origine. «C’est un honneur et une grande responsabilité de constater que nous avons réussi à atteindre un objectif que nous visons depuis si longtemps. Le Maroc n’est pas seulement le premier nouveau pays que nous annonçons en 2023 ; c’est aussi mon pays natal», a-t-il indiqué.

Agronome de formation, l’entrepreneur franco-marocain a fait ses premiers pas dans l’automobile en tant qu’agent concessionnaire. En 2005, il a décidé de lancer sa propre entreprise de distribution, Logic Auto. Cette structure a évolué pour devenir aujourd’hui OK Mobility. C’est désormais une multinationale de vente et de location de véhicules, constituée de plus de 450 employés et implantée dans une dizaine de pays : Espagne, Portugal, Italie, Allemagne, Grèce, Malte, Croatie, Monténégro, Serbie et Etats-Unis.

Avec la crise sanitaire liée à la Covid-19, le secteur a pris un coup, mais certains entrepreneurs ont su tirer leur épingle du jeu, notamment en rachetant les flottes d’entreprises en faillite durant cette période. Avec la levée des restrictions sanitaires et la relance des activités économiques, certains acteurs automobiles ont connu un nouvel essor. Dans sa ville servant de siège social, OK Mobility fait par ailleurs partie des sponsors du club de football Real Majorque.

Directeur de l’expansion d’OK Mobility, Víctor Gómez s’est dit «enthousiaste à l’idée de pouvoir commencer le plan d’expansion au Maroc, dans une ville aussi importante que Marrakech». «Nous le faisons avec une flotte entièrement nouvelle de véhicules, ce qui nous permettra de répondre aux besoins de mobilité des résidents et des touristes en leur offrant les meilleures expériences», a-t-il ajouté.