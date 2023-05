Maroc : Agadir accueille la seconde édition du Salon international de l’arganier

Le Salon international de l’arganier se tient du 17 au 21 mai 2023 à Agadir. Dans le cadre de la Journée internationale de cet arbre endémique, célébrée le 10 mai, cet évènement est une occasion pour prolonger les initiatives autour de l’héritage ancestral qu’incarne l’arganier, pilier des communautés locales et moyen durable de l’autonomisation économique et de l’inclusion sociale.

«Grâce à un programme d’activités riche et varié, le Salon international de l’arganier représente une opportunité pour les professionnels de la filière, désireux de tisser de nouveaux partenariats et de renforcer leurs réseaux professionnels», a indiqué un communiqué du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts. «En suscitant des échanges fructueux entre les différents acteurs, le Salon permet aux professionnels d’explorer de nouvelles opportunités de croissance et de développement, dans un environnement propice à l’innovation et à la collaboration», a ajouté la même source.

Ce rendez-vous est aussi un espace de rencontre des professionnels pour «découvrir les tendances du marché, analyser les évolutions réglementaires en cours et de prendre part aux débats stratégiques autour de l’avenir de l’écosystème de l’arganier». Cet évènement désormais annuel est tout autant ouvert au large public, avec un programme d’activités simultanées au Club des Dunes d’Or et au «Village de l’Arganier», installé à la place Al Inbiaat.

Etendu sur 2 300 mètres carrés, le premier abrite plusieurs espaces, proposant notamment une visite virtuelle de l’arganeraie et faisant découvrir la richesse de la biodiversité de ce site naturel millénaire, où l’humain et l’arganier ont vécu en symbiose à travers les temps. Par ailleurs, des démonstrations culinaires offriront aux visiteurs «l’opportunité de goûter à des plats préparés à partir de l’huile d’argan». «L’espace dédié au savoir-faire des femmes de l’arganeraie mettra en avant leur savoir-faire préservé et transmis de génération en génération», indiquent les organisateurs. Sur ce même site, un espace pédagogique est dédié aux enfants, pour les initier à l’univers de l’arganier de manière ludique et éducative, tout en les sensibilisant à la préservation de cet héritage.

Le «Village de l’arganier» est pour sa part un espace dédié aux coopératives utilisant l’huile d’argan et ses différentes déclinaisons de produits. Sur le même espace, une exposition est par ailleurs consacrée au patrimoine immatériel de l’arganeraie.