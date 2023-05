Migration : La police de Tanger confisque 41 bateaux dans un atelier clandestin

La police judiciaire marocaine a arrêté, jeudi à Tanger, une personne soupçonnée de diriger un atelier clandestin de fabrication de bateaux destinés à l’émigration. Les autorités ont confisqué 13 embarcation pneumatiques et 28 barques à moteur, dans cet atelier situé dans le quartier de Beni Makada.

Selon des sources policières citées par l’agence de presse espagnole EFE, 18 moteurs de grande puissance ont également été saisis, 50 gilets de sauvetage et 65 pompes à eau, ainsi que des pièces détachées, du matériel de navigation maritime, des matières premières plastiques et du bois «utilisées dans des activités criminelles», des téléphones portables et 59 kilos de haschich.

L’homme arrêté, âgé de 54 ans et ayant des antécédents judiciaire pour délits de migration irrégulière, a été mis à la disposition du parquet compétent.