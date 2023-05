CCME : Les retraités MRE en Europe, un questionnement sur la migration et le vieillissement

Le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger (CCME) a consacré, jeudi et vendredi à Salé, un séminaire international aux retraités marocains en Europe. Avec la participation de chercheurs, d'experts et d'associatifs, l'occasion a été de mettre en lumière différentes thématiques liées à l'âge et au vieillissement en migration.

Le président du CCME, Driss El Yazami, a souligné que le nombre croissant de Marocains du monde à la retraite en France, en Belgique, en Italie et aux Pays-Bas illustrait de nombreux défis, surtout qu'une partie de cette population n'a pas procédé au regroupement familial.

De plus, les préoccupations majeures qui jalonnent la vie de ces pionniers de l’immigration ne sont pas encore assez considérées dans les politiques publiques, a ajouté le responsable. Ainsi, les fragilités accentuées par le vieillissement sont multipliées à travers des difficultés spécifiques à la condition des personnes en migration.

Secrétaire général par intérim du ministère de la Solidarité, de l'insertion sociale et de la famille, Mohamed Aït Azizi, a indiqué pour sa part que l’importance accordée aux Marocains du monde trouve sa principale référence dans les discours royaux, notamment celui du 69 anniversaire de la Révolution du roi et du peuple. Dans ce sens, le ministère opte pour une nouvelle approche de protection des personnes âgées, y compris les Marocains du monde, a-t-il ajouté.

Les participants au séminaire ont par ailleurs souligné que les MRE retraités en Europe faisaient plus ou moins face à des défis similaires. Les attentes et la perception restent souvent incompatibles avec les mécanismes d'intégration proposés aux personnes âgées dans ces pays, ont souligné les intervenants.

Sur la difficulté d'accès aux droits sociaux, les spécialistes ont indiqué que beaucoup des pays européens avaient conditionné l'accès à l'aide solidaire à la présence effective sur le sol du pays concerné, comme c'est le cas en France, en plus d'un accès insuffisant aux services et aux prestations médicaux.

Ces deux jours ont été consacrés au débat autour des droits sociaux des migrants âgés et leur transférabilité à la mère patrie, avec un focus sur le cas de la Belgique et du Maroc, l'accompagnement social des migrants âgés, la marginalisation et la reconnaissance, la question de la retraite du vieillissement des migrants, entre émergence et traitement dans l'espace européen.