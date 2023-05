Football : Zakaria Aboukhlal va saisir la justice contre RMC

Suspendu lundi par la direction du Toulouse FC en attendant les résultats de d’une enquête, après les révélations de RMC Sport sur une supposée altercation avec une élue de la ville, mais blanchi par les conclusions, l’international marocain Zakaria Aboukhlal envisage de se tourner vers la justice. Selon des informations de L’Equipe, l’attaquant de 23 ans portera plainte contre RMC pour diffamation.

Au cœur d’une polémique à la suite d’un article de RMC Sport, mais réintégré à son club après que l’enquête a montré qu’il n’avait pas tenu les propos misogynes lui ayant été attribués, Aboukhlal estime que cet épisode a terni sa réputation. «Le joueur est déterminé à obtenir justice pour restaurer son image personnelle et professionnelle», indique le média spécialisé.

Adjointe du maire de Toulouse aux Sports, Laurence Arribagé, l’élue concernée par l’altercation selon RMC, a indiqué avoir «échangé avec le joueur du TFC et le club» et «souhaite tourner la page de cet incident» qui l’a «beaucoup affectée». Pour elle, «le sujet est clos». Plus tôt, le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, a indiqué que le joueur avait démenti auprès de lui les faits reprochés.

Plus tôt dans la journée, Toulouse FC a indiqué que l’enquête avait été close et que les propos attribués à Aboukhlal n’avaient pas été tenus. Auteur de huit buts et de trois passes décisives en L1 cette saison, le joueur a retrouvé l’entraînement ce jeudi. Selon L’Equipe, il sera disponible pour le déplacement à Nice, dimanche prochain.