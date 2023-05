50e anniversaire du Polisario : Pas de défilé militaire dans les «territoires libérés»

Le Polisario commémore, ce samedi 20 mai, le 50e anniversaire du lancement de son combat armé. A cette occasion, la direction du Front a programmé l’organisation d’un «grand défilé militaire» au «camp Aoussered», situé en territoire algérien.

Traditionnellement, le Polisario commémorait en grande pompe cette anniversaire dans ce qu’il considère comme étant ses «territoires libérés» (à l'est du Mur des sables), notamment à Tifarti, avec la participation de représentants de pays africains et d’Amérique du sud qui reconnaissent la «RASD».

Le choix du «camp Aoussered» était prévisible. Depuis que le mouvement séparatiste a annoncé, le 13 novembre 2020, son retrait du cessez-le-feu en réaction à l’intervention, lancé le même jour, par les Forces armées royales (FAR) ayant permis la libération du passage d’El Guerguerate, il est privé de tenir des parades militaires et des congrès dans ces «territoires libérés».

Pour mémoire, Mohamed Brahim Biadillah, un des chefs militaires du Polisario, avait mis en garde contre l’expansion des FAR dans les «territoires libérés». Une zone menacée de se transformer en «ceinture de sécurité» pour le Maroc, avait-il alerté dans un article publié en juin 2022.

Pour détourner l'opinion dans les camps de Tindouf en l'absence de défilé militaire à Tifariti, l'Algérie et le Polisario organisent un match de football, le samedi 20 mai 2023, entre le Mouloudia d'Alger et la sélection de la «RASD», au stade de Nelson Mandela qui accueillera la finale de la CAN U17 le lendemain.