France : Des médias font le procès de Zakaria Aboukhlal avant la décision du Toulouse FC

Les médias français ont anticipé les résultats de l’enquête interne menée par Toulouse FC et ne sont pas allés par quatre chemins pour mettre Zakaria Aboukhlal au banc des accusés. Lundi, le club français a annoncé que l’international marocain serait écarté du terrain, pour une durée indéterminée, jusqu’à la conclusion d’une enquête sur une altercation verbale avec l’adjointe au maire chargé des Sports, Laurence Arribagé, en marge des festivités de la victoire du Téfécé en Coupe de France.

Sur RTL, le joueur a été vivement critiqué et a reçu un «carton rouge», non seulement à cause de l’altercation, mais aussi et surtout pour avoir précédemment refusé de porter le maillot arc-en-ciel, en marge de la journée de la lutte contre l’homophobie dans le football. Les commentaires vont plus loin, arguant même que l’attaquant de 23 ans «n’a plus sa place à Toulouse, ni ailleurs». «Quand un sportif dérape dans son comportement et dans ses propos, la sanction ne peut pas seulement être de le laisser sur le banc», a ajouté la chaîne.

RTL rappelle aussi le contexte de l’échange avec l’élue, mais en reprenant uniquement la version révélée récemment par RMC Sport. «Nous avons entendu dire que le club voulait se séparer de ses services et que le joueur voulait aller ailleurs. Allez le plus loin possible», a commenté la chroniqueuse.

? Carton rouge pour le footballeur Zakaria Aboukhlal



"Il n'a plus sa place à Toulouse, ni ailleurs... La sanction ne peut pas seulement consister à le laisser sur le banc", @VenturaAlba dans #RTLMatin pic.twitter.com/1gLAsJdN8U — RTL France (@RTLFrance) May 17, 2023

Zakaria Aboukhlal appelle à mettre fin à la polémique

A la suite de la polémique, le sélectionneur du Maroc Walid Regragui a déclaré à L’Equipe avoir eu une conversation téléphonique avec le joueur, qui, selon lui, «a démenti» le déroulement des faits. Au lendemain de ces déclarations, l’international marocain a publiquement nié avoir eu des altercations verbales avec l’adjointe au maire de Toulouse.

Sur ses réseaux sociaux, Zakaria Aboukhlal a indiqué avoir rencontré la responsable lors d’un rendez-vous, durant lequel ils ont été d’accord sur le fait que «la version rapportée par RMC ne reflète pas ce qui s’est réellement passé le 30 avril». «Nous souhaiterions mettre un terme à cette polémique, qui a eu un fort impact sur nous ainsi que sur nos familles», a-t-il écrit.

Laurence Arribagé a également via les réseaux sociaux. «Suite à l’article de RMC, je confirme avoir échangé avec le joueur du TFC et le club. Je souhaite tourner la page de cet incident qui m’a beaucoup affectée moi et mes proches. Pour moi le sujet est clos et je ne m’exprimerai plus sur le sujet. Merci de respecter ma décision» a écrit l’élue.

Toulouse FC tourne la page

A la suite des conclusions de l’enquête, Toulouse FC a également communiqué sur cette supposée altercation. Dans un communiqué publié ce jeudi, le club a indiqué que sur la base des résultats et des multiples discussions, une rencontre entre Laurence Arribagé et Zakaria Aboukhlal a bien eu lieu en présence de la direction du Club.

A la suite de cette réunion, le club dit avoir conclu que les faits rapportés par RMC Sport «ne traduisaient pas réellement ce qu’il s’est passé le 30 avril au Capitole».

Par la même occasion, Toulouse FC confirme que les enquêtes menées étaient désormais closes. Aussi, «le joueur réintègre le groupe dès ce jour». Par ailleurs, la formation souligne qu’elle ne fera pas d’autres commentaires sur cette affaire.