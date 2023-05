Installation du consul honoraire du Maroc au Luxembourg

La cérémonie d’installation du nouveau consul honoraire du Maroc au Luxembourg, Antoine Clasen, tenue dans la ville de Grevenmacher, en présence de plusieurs personnalités et hommes d’affaires luxembourgeois et marocains, a permis de mettre la lumière sur les opportunités économiques et d’investissement offertes par le Maroc, notamment dans les secteurs des énergies renouvelables, l’industrie automobile et l’offshoring.

Les participants ont aussi mis en exergue les liens solides d’amitié et de coopération entre les deux pays, soulignant, par ailleurs, que le Maroc constitue une porte d’entrée idéale pour le marché africain, au profit des entreprises luxembourgeoises.

Intervenant à cette occasion, Ameur a passé en revue les atouts du Maroc, notamment en matière d’investissement, notant que le Maroc offre une sécurité et une stabilité rares dans la région et met en oeuvre une politique volontariste ambitieuse pour la promotion des secteurs prioritaires, comme les énergies renouvelables, l’industrie, l’agriculture et les services, doublée d’une réforme importante visant à améliorer le climat des affaires.

Il a aussi mis l’accent sur l’amitié très forte liant les familles royales des deux pays et les relations solides entretenues par les gouvernements du Maroc et du grand-duché, outre les relations économiques très importantes entre le Maroc et le Luxembourg, qui sont appelées à se développer davantage au bénéfice des deux parties.

Le potentiel de développement de la coopération économique entre les deux pays est très important, a estimé Mohamed Ameur, soulignant que le choix porté sur Antoine Clasen, en tant que consul honoraire ayant un profil économique, vise à dynamiser ce partenariat et œuvrer ensemble pour renforcer davantage ces relations.

De son côté, Antoine Clasen a exprimé sa fierté d’occuper ce poste, relevant que le Maroc et le Luxembourg entretiennent des relations fortes d’amitié et de coopération, en particulier dans le domaine économique et des investissements.

Antoine Clasen a déclaré que l’un de ses rôles principaux sera de renforcer la collaboration entre les entreprises luxembourgeoises et marocaines, et contribuer à mieux faire connaître ce pays absolument sublime qu’est le Maroc.

A cet égard, Ferdinand Feidt, administrateur du groupe luxembourgeois Feidt Participations, a souligné que l’installation d’un consul honoraire du Maroc au Luxembourg est de nature à permettre le renforcement des échanges et des contacts entre les opérateurs économiques des deux pays, saluant l’hospitalité du Maroc et la stabilité dont il jouit.