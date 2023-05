Le neveu du chef des milices du Polisario arrêté au Panama avec 65 000$ non-déclarés

Les agents des douanes de la république du Panama ont arrêté un membre du Polisario avec 65.000 dollars, non-déclarés à l’aéroport International de Tocumen. Un média local affirme qu’un «citoyen sahraoui» -sans révéler son identité- arrivé au Panama à bord d’un vol en provenance de Cuba, n'a pas mentionné dans sa déclaration aux contrôleurs douaniers la présence de cette importante somme d’argent dans ses bagages.

En revanche, le Forum de Soutien aux Autonomistes de Tindouf (FORSATIN) précise que le détenu est Tahar Ould Akeik, «neveu de Mohamed El Ouali Akeik», désigné en novembre 2021 chef des milices armées du Polisario. A la demande du parquet, le suspect a été placé en détention provisoire et ses 65 000 dollars saisis. Le procès est fixé au 9 juin.

Le Panama et les pays d’Amérique latine, qui reconnaissent la «RASD», séduisent les proches des membres de la direction du Polisario pour s’y installer et placer leur argent. En effet, ces Etats sont loin des regards des Sahraouis très nombreux en Espagne et des associations opposées au mouvement séparatiste. Pour rappel, le fils de l’ancien «ministre des Affaires étrangères» du Polisario, Mohamed Salem Ould Salek, possède une clinique au Panama et une autre en Equateur.

L’Association Sahraouie de Défense des Droits de l’Homme (ASADEH), opposée au Front, avait accusé Ould Salek d’avoir financé la construction des deux cliniques par les opérations de détournements des aides humanitaires destinées à la population des camps de Tindouf.