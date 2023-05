Sommet arabe : Nasser Bourita se rend en Arabie saoudite

Le chef de la diplomatie marocaine est arrivé, ce mercredi 17 mai, à Djeddah en Arabie saoudite. Nasser Bourita y a «pris part à la séance d'ouverture de la réunion préparatoire des ministres des Affaires étrangères du Conseil de la Ligue des Etats arabes en prélude à la 32e session du Sommet arabe», prévue jeudi, indique sur Twitter le ministère marocain des Affaires étrangères.

Avant la tenue de la rencontre du conseil exécutif de la Ligue arabe, Djeddah a accueilli des réunions des comités ministériels chargés de suivis de l'évolution de la crise avec l'Iran, dirigé par l’Arabie saoudite, aux côtés des Emirats arabes unis, de Bahreïn et de l'Egypte, et du soutien à la Palestine. Le tour de table de cette dernière instance est composé du Maroc, de la Jordanie, de l'Arabie saoudite, de la Palestine, du Qatar, du Liban, de l'Egypte, de l'Algérie et de la Mauritanie.

Ce sommet arabe organisé au royaume wahhabite intervient sept mois après le conclave d’Alger, du 1er et 2 novembre 2022.