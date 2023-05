Archéologie : Le Maroc et la Pologne mènent des fouilles dans la zone antique de Volubilis

Une équipe conjointe de chercheurs du Maroc et de la Pologne, en plus d’étudiants de l’Institut national des sciences de l’archéologie et du patrimoine (INSAP), de l’Université Mohammed V de Rabat, ainsi que leurs homologues de l’Université de Varsovie, ont effectué du 24 avril au 7 mai 2023 une troisième phase d’exploration archéologique portée sur le système défensif romain de la région de Volubilis.

Au cours de cette mission, l’équipe a effectué des fouilles dans une partie d’une tour de guet, proche du col de Zeggota, ayant servi auparavant à contrôler la limite orientale du territoire de Volubilis et la frontière sud-est de la province romaine de Maurétanie tingitane, a appris Yabiladi auprès de l’ambassade de Pologne au Maroc. La fouille devra se poursuivre à l’avenir, afin de dégager l’ensemble de la tour. Jusque-là, elle déjà permis d’exhumer un mur d’enceinte circulaire, qui devait probablement enserrer la tour de guet.

Selon la même source, cet ensemble daterait de la première période romaine, ce qui en ferait l’un des premiers éléments du système de défense installé par l’armée impériale, pour le contrôle de la zone occidentale de l’ancien royaume.

«Cette tour est la deuxième fouillée méthodiquement dans la région dans le cadre de la coopération maroco-polonaise parmi environ 80 autres monuments de ce type connus au Maroc», a fait savoir la même source.