Résolution du Parlement européen : Le n°2 en Algérie en remet une couche contre le Maroc

Après l’article de l’APS accusant des parties proches au Maroc d’avoir orchestré l’adoption de la résolution du Parlement européen, du 11 mai sur les journalistes détenus en Algérie, le président du Sénat a pris le relais.

Salah Goudjil a appelé, dans une allocution prononcée lors de la plénière de la Chambre haute du Parlement, tenue hier, les eurodéputés à oublier la situation des droits de l’Homme dans son pays et consacrer plus de temps afin de «permettre au peuple sahraoui d’exercer son droit à l’autodétermination et de s’affranchir du joug colonial du Makhzen», rapportent des médias locaux. Goudjil, officiellement n°2 en Algérie derrière le président Abdelmadjid Tebboune, a saisi son intervention devant les sénateurs pour féliciter le Polisario du 50e anniversaire de sa création.

Au lendemain de l’approbation de la résolution du Parlement européen réclamant la libération des journalistes détenus en Algérie, l’APS a pointé une manœuvre destinée à «rassurer les réseaux internes du Makhzen au PE».

«Cette résolution du Parlement européen contre l’Algérie ne rassure pas sur l’état de cette institution qui au lieu de chercher à satisfaire les obsessions de nuisance de ses protégés et qui peine à se débarrasser des retombées du scandale "Marocgate", devrait s'inquiéter d’abord des souffrances des peuples opprimés et martyrisés», a notamment dénonce l’agence officielle de presse en Algérie.