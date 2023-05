Maroc : Baisse importante du transit des personnes et des véhicules depuis et vers Ceuta

2,84 millions de personnes ont été enregistrées traversant la frontière à Tarajal entre Ceuta et le Maroc, au cours de la première année de sa réouverture depuis le 17 mai 2022, soit quatre fois moins qu’en une décennie. Cette tendance s’explique par l’obligation du visa Schengen pour l’ensemble des citoyens marocains ou un contrat de travail, afin d’accéder à l’enclave espagnole. Selon les chiffres fournis par la délégation gouvernementale d’Espagne à Ceuta à Europa Press, 1,44 million de personnes sont entrées dans la ville sur une année. 1,39 million de personnes sont parties pour le Maroc.

Le mouvement total de véhicules s’est élevé à environ 785 000, dont 396 208 voitures à destination de l’Espagne et 388 140 autres vers le Maroc. Ces chiffres indiquent que les postes frontaliers de Tarajal ont reçu et permis le départ d’un total de 8 000 personnes et de 2 100 véhicules toutes les 24 heures après leur réouverture, suite à une fermeture qui a duré deux ans et deux mois à cause de la crise sanitaire, puis en raison de la crise politique traversée entre Rabat et Madrid.

Ce faible mouvement depuis et vers Ceuta montre aussi une baisse significative par rapport aux chiffres enregistrés au début de la dernière décennie. Selon le gouvernement espagnol de Ceuta, en 2011 seulement, environ 6,1 millions de Marocains sont arrivés dans l’enclave. Un nombre similaire de personnes se sont déplacées dans la direction opposée, faisant du passage de Tarajal l’un des passages les plus fréquentés au monde.

La diminution significative des déplacements s’explique tout autant par l’annulation d’une exception incluse dans l’accord de Schengen et qui, jusque-là, a permis l’entrée aux citoyens du marocains résidant dans la région de Tétouan avec un passeport valide, sans visa.