Le Maroc abritera le Prix Kofi Annan de la sécurité routière en 2023

L’édition 2023 du Prix Kofi Annan de la sécurité routière se tiendra au Maroc, visant à motiver les parties prenantes pour développer des idées innovantes pour sauver des vies sur les routes en Afrique, indique la CEA-ONU. Le prix récompensera les gouvernements, le privé, les acteurs de la société civile et les individus pour leur apport à la sécurité routière dans le continent.

Cité par le communiqué, le ministre du Transport et de la logistique, Mohamed Abdeljalil, a noté qu’«en tant que pays, nous nous engageons à rendre nos routes plus sûres, comme en témoigne la création en 2020 de la NARSA». «C’est avec beaucoup de fierté et d’anticipation que le gouvernement marocain attend les cérémonies de la deuxième édition du Prix Kofi Annan» a souligné le ministre, indiquant que «nous sommes impatients de reconnaître les efforts exceptionnels des individus et des organisations œuvrant pour la promotion de la sécurité routière sur le continent africain».

La cérémonie se tiendra en présence de responsables politiques, de la sécurité routière et d’experts du Maroc, de l’envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies pour la sécurité routière, du secrétaire exécutif de la CEA-ONU et des représentants de diverses organisations et agences. Selon la même source, les nominations pour l’édition 2023 seront ouvertes du 1er au 30 juin 2023, tandis que les finalistes seront annoncés en juillet.

En 2022, le Maroc a remporté, à Accra, la première édition du Prix Kofi Annan en reconnaissance aux efforts du Royaume et son leadership Africain en matière de sécurité routière. La Fondation Kofi Annan est une organisation indépendante à but non lucratif, créée en Suisse en 2007 par l’ancien Secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan.