Les Etats-Unis demandent à Israël de changer le nom du Forum du Néguev

Les Etats-Unis ont demandé au gouvernement d’Israël de changer le nom du Forum du Néguev pour la coopération régionale, dans le but d’inclure de nouveaux Etats arabes. Le Jerusalem Post a en effet rapporté que Washington avait accepté une demande des membres arabes du groupe Egypte – Bahreïn – Maroc et Emirats arabes unis, pour un nom plus générique. Selon la même source, la volonté d’Israël de changer le nom «peut être une tentative pour amener la Jordanie à rejoindre le forum».

Ce changement pourrait également refléter la volonté du ministre des Affaires étrangères du gouvernement actuel, Eli Cohen, d’aller au-delà du nom choisi par Yair Lapid, l’actuel chef de l’opposition israélienne. Il est à noter que le premier sommet du Néguev a vu la participation des ministres des Affaires étrangères de l’Egypte, aux côtés des Etats-Unis. Les Emirats, Bahreïn et le Maroc et la Jordanie avaient choisi de ne pas y participer.

Pour l’heure, aucune date n’a encore été fixée pour le deuxième sommet, qui se devait se tenir en mars dernier au Maroc.