Maroc : Les retraités marocains d’Europe sujet d’un séminaire du CCME

Le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), en partenariat avec le ministère de la Solidarité, de l’intégration sociale et de la famille, tiendra un séminaire sur le thème «Vieillir dans l’immigration, vieillir entre eux pays», jeudi 18 et vendredi 19 mai 2023 à Salé. «En dépit de la diversité des dispositifs réglementaires et sociaux régissant la retraite, les personnes âgées d’origine marocaine vivant en Europe sont confrontées à plusieurs défis, où se mêlent la liberté du choix d'établissement, de résidence et de mouvement, des restrictions sociales et administratives, le lien aux enfants, à la terre d’origine et à la mémoire, le rapport à la spiritualité et à la mort, etc», indique un communiqué parvenu à Yabiladi.

«Si ces retraités connaissent les mêmes fragilités et vulnérabilités liées au vieillissement que rencontre toute personne âgée, leur situation se double dans de très nombreux cas par des difficultés spécifiques liées à leur condition d’immigrés ou d’ayants droits d’immigrés», ajoute la même source, soulignant aussi «les préoccupations majeures qui traversent la vie de ces pionniers de l’immigration» et qui «ne sont encore que très insuffisamment prises en compte par des politiques publiques dédiées».

Dans ce sens, les organisateurs soulignent que certains retraités se sont installés «définitivement» dans les pays d’accueil, ne requérant qu’un accompagnement de proximité. Mais d’autres encore se sont inscrits «dans une transhumance périodique entre le pays d’accueil et le Maroc». «Ces retraités sont appelés à respecter des délais légaux autorisés pour absence du territoire du pays d’accueil. Une autre catégorie est rentrée depuis longtemps au Maroc après une expérience migratoire plus ou moins achevée et enfin, une dernière catégorie rassemble tous les prétendants à des droits dérivés, généralement des veuves qui doivent demander l’ouverture de leurs droits, ceux-ci n’étant pas servis automatiquement», ajoute-t-on. Dans ce contexte, la problématique des femmes immigrées retraitées «est encore trop négligée».

Devant la diversité des problématiques, «une réelle politique gérontologique semble encore trop embryonnaire et les retraités émigrés ne sont guère pris en compte», souligne la même source. Dans ce sens, des experts marocains et internationaux issus de divers pays européens (France, Belgique, Suisse, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni), des représentants des ministères concernés (Solidarité, Santé, Affaires étrangères) et des associations de retraités ou spécialisées dans la gérontologie interviendront lors de ce séminaire. La rencontre sera ouverte par la ministre Aawatif Hayar, ainsi que Driss El Yazami, président du CCME.