Restauration : Les groupes Yamed et Moma s’allient pour une offre d’entertainment au Maroc

Les groupes marocain Yamed et français et Moma ont scellé un partenariat pour créer une joint-venture, dans le but de diversifier l’offre de restauration haut de gamme au Maroc, avec des concepts de divertissement. «Moma Group Maroc s’appuiera sur les concepts forts et les marques puissantes de Moma Group - en France et dans le monde - et sur l’expertise de Yamed Group au Maroc avec l’ambition d’ouvrir une dizaine d’établissements de restauration dans les prochaines années, principalement à Marrakech et Casablanca», a indiqué un communiqué parvenu à Yabiladi.

Benjamin Patou, président de Moma Group, estime que «le lancement de Moma Group Maroc est une grande étape du développement international». «En travaillant main dans la main avec notre partenaire Yamed Group, nous entendons redéfinir les attentes en matière de restauration et d’entertainment au Maroc», a-t-il déclaré. Karim Beqqali, président de Yamed Group, a indiqué pour sa part qu’il s’agissait d’«un nouveau pas que franchit Yamed Group dans sa diversification stratégique». «Je suis convaincu que, grâce à nos expertises respectives, le partenariat avec Moma Group nous permettra de développer une offre novatrice et de qualité en restauration et d’introduire au Maroc le concept du foodtertainment», a-t-il ajouté.

Le démarrage effectif du partenariat est attendu pour l’été 2023, une fois que les autorisations règlementaires à cet effet seront obtenues.