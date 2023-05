Israël : L’artisanat judaïque du Maroc au cœur d’une exposition

Jusqu’au 25 mai 2023, la ville de Hadera accueille «Diyala», une exposition mettant en avant l’artisanat judaïque du Maroc, dans une combinaison d’œuvres de plus de 30 artisans de céramique, de sculpture, de gravure, de tissage et de musique sépharade. En marge de l’évènement, une réunion s’est tenue à la Chambre d’artisanat de la région Fès-Meknès, au Maroc, en présence de son président Abdelmalek Boutyine et du coordinateur des relations avec la Chambre et la ville de Hadera, Abraham Avizmir.

Selon les médias israéliens, le marché d’Israël est «considéré comme particulièrement prometteur pour la commercialisation des produits traditionnels marocains», depuis la normalisation rendue officielle avec le Maroc, le 10 décembre 2020. «L’idée de l’exposition est née après la visite d’une délégation de Hadera à Fès», ont indiqué les mêmes source. Le maire de Fès devrait également visiter l’exposition, ajoute-t-on.

«Nous sommes ravis d’accueillir une exposition à Hadera qui permettra aux artisans marocains de présenter leur travail pour la première fois en Israël. C’est un événement qui relie nos deux peuples à travers la culture et l’art», a déclaré à i24News le maire de Hadera, Nir Ben Haim.