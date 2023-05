Médias : Le Maroc lancera une chaîne d’information en anglais

Une chaîne d’information en anglais verra le jour au Maroc, où la chaîne publique Al Aoula au sein de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT) travaille sur le projet, a révélé Mohamed Mehdi Bensaïd, ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication. Lors d’une session parlementaire, le responsable a réagi concernant la politique linguistique dans le pays, indiquant que cette décision fait suite à un intérêt croissant pour l’anglais en tant que langue internationale. Dans ce contexte, les chaînes publiques marocaines sont en effet appelées à adopter l’anglais et l’espagnol, en plus du français comme langue étrangère.

Le projet de la chaîne prévoit notamment une couverture des évènements nationaux et internationaux, qui se déroulent au Maroc et au-delà. A ce titre, le ministre Bensaïd a souligné que l’introduction de la diffusion d’informations en espagnol au Maroc, il y a près de 34 ans, avait contribué de manière significative à l’attrait du pays auprès des touristes hispanophones. En étendant cette pratique aux anglophones, le pays devrait connaître un intérêt croissant supplémentaire auprès d’une plus large audience internationale, a-t-il indiqué.

Cette annonce intervient alors que l’année dernière, une étude commandée par le British Council a révélé que 40% des jeunes au Maroc considéraient l’anglais comme la langue étrangère la plus importante à apprendre, contre seulement 10% pour le français.