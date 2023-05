Maroc : La Banque centrale populaire (BCP) meilleure banque en cash management

La Banque centrale populaire (BCP) a été désignée «meilleure banque en cash management» au Maroc pour l’année 2023, trophée décerné annuellement par lle World Economic Magazine. Cette nouvelle distinction «constitue une reconnaissance de l’expertise de la BCP dans le domaine du cash management» et «vient récompenser son engagement dans la recherche continue de l’excellence et de la valeur ajoutée pour ses clients, en leur offrant une gamme complète de produits et de solutions technologiques», a indiqué un communiqué.

En tant que banque innovante, la BCP investit dans la recherche et le développement, pour améliorer les propositions de valeur, à travers des outils de gestion sécurisés et personnalisables. Le but est surtout de répondre le mieux aux besoins des clients, dans un contexte global en évolution, a souligné la même source.