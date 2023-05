La France, pays le plus attractif d’Europe pour les IDE au Maroc, investisseur principal d’Afrique

La France confirme sa première place en Europe en 2022 avec 1 259 décisions d’investissement (+3%) et 58 810 emplois créés ou maintenus, traduisant la confiance des investisseurs internationaux, selon le baromètre de l’attractivité en Europe et Business France. «L’Afrique contribue significativement à ce bon bilan global avec un total de 60 projets d’investissement, ce qui correspond à son meilleur niveau, principalement à partir de l’Afrique du Nord. Le Maroc demeure le premier pays d’Afrique en termes de stock d’IDE nets, le premier en termes d’emplois créés (682) et le deuxième pays en termes de nombre de projets implantés (12) en France en 2022», a indiqué un communiqué parvenu à Yabiladi.

Ainsi, le royaume est «un partenaire majeur qui participe à ce bilan positif», avec un «nombre d’emplois créés ou sauvegardés par les nouvelles implantations marocaines en France en 2022 qui a bondi de plus de 160% par rapport à 2021», souligne l’ambassade de France. Selon la même source, «quatre régions accueillent la majorité des IDE en provenance d’Afrique : la région Sud/Provence Alpes Côte d’Azur est en tête avec 16 projets, suivie des régions Ile de France et Grand Est (14 projets chacune) et Hauts de France (8 projets)».

Par ailleurs, «le secteur IT/digital est le 1er pourvoyeur de projets (21 projets avec près de 300 emplois). A noter également que l’activité R&D représente 15 projets d’IDE d’origine africaine avec plus de 150 emplois associés et une quasi-parité entre l’Afrique du Nord et l’Afrique sub-Saharienne». Le bilan a été présenté depuis la société Groupelec, implantée à Mohammedia et dirigée par Mounir Souizi.