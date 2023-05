Espagne : Un ressortissant du Maroc prend à partie des militants du PP à Inca

Un ressortissant marocain a été arrêté à Inca, dimanche, après s’en être pris à un groupe de bénévoles du Parti populaire (PP) lors de l’installation d’une tente électorale. Quatre policiers locaux et une femme ont été blessés, avant que le jeune homme ne soit maîtrisé et arrêté. Pedro Mas, candidat à la mairie d’Inca, garait une camionnette lorsque l’homme a également lancé un objet sur le véhicule. Vraisemblablement excédé, l’individu a irruption sous la structure et a pris à partie les volontaires, tout en proférant des insultes au PP, qu’il a qualifié de formation voulant «supprimer les aides aux immigrés».

«Ils veulent nous retirer notre aide. Celui que j’attraperai dans la rue, je lui arracherai la tête. Ne vous inquiétez pas, j’ai une liste complète : quand c’est votre tour», a par ailleurs crié le jeune homme, selon une plainte citée par Crónica Balear auprès de OK Diario. «La police locale a tenté de rassurer l’individu, mais il s’est montré de plus en plus agressif et des renforts ont été appelés», a ajouté la même source. Lundi, le PP a publié un communiqué dans lequel il regrette et condamne les insultes, les menaces et les agressions visant ses bénévoles.

Le porte-parole de campagne du PP des Baléares, Sebastià Sagreras, a affirmé que le parti serait «toujours en faveur de la liberté et de la démocratie mais contre les attitudes violentes». «Ce type de comportement est d’actes isolés n’est pas représentatif des citoyens de nos îles», a-t-il assuré. Par ailleurs, il a appelé les autres formations politiques à condamner ce type de comportements.