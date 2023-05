Football : Zakaria Aboukhlal temporairement écarté par Toulouse FC à cause d’une polémique

Les liens entre l’international marocain Zakaria Aboukhal et son club Toulouse FC traverseraient une phase tumultueuse, à cause d’une altercation entre le joueur et Laurence Arribagé, adjointe au maire chargée des sports. Selon RMC Sport, les faits se seraient déroulés lors des festivités du sacre du Téfécé en Coupe de France, dont le trophée a été présenté aux supporters au balcon du Capitole. Durant une cérémonie dans la salle des Illustres, des personnalités ont pris la parole, comme le maire toulousain, Jean-Luc Moudenc, ou encore Philippe Montanier, l’entraîneur du club.

Au moment du discours de ce dernier, les joueurs auraient été bruyants. «Alors que Laurence Arribagé leur demandait de se taire, Zakaria Aboukhlal aurait répondu : ‘chez moi, les femmes ne parlent pas comme ça aux hommes’», a rapporté RMC Sport. L’adjointe au maire aurait indiqué à l’attaquant de 22 ans qu’ils étaient tous dans «un lieu de la République». Le joueur se serait retourné vers l’élue, à la fin du discours, pour lui demander de présenter des excuses. La même source indique que Laurence Arribagé «n’a pas voulu revenir sur cette échauffourée», soulignant qu’il n’y avait «pas de sujet».

Face aux graves allégations publiées par RMC Sport à l’encontre du joueur du Toulouse Football Club, Zakaria Aboukhlal, le Club annonce que son joueur s’entraînera à l’écart du groupe professionnel jusqu'à nouvel ordre, en attendant les résultats d’une… pic.twitter.com/DGcS2CBfIh — Toulouse FC (@ToulouseFC) May 15, 2023

De son côté, le club a publié un communiqué, lundi, pour indiquer que le joueur serait écarté le temps de l’enquête. «Face aux graves allégations publiées par RMC Sport à l’encontre du joueur du Toulouse Football Club, Zakaria Aboukhlal, le Club annonce que son joueur s’entraînera à l’écart du groupe professionnel jusqu’à nouvel ordre, en attendant les résultats d’une enquête interne», a souligné la formation, tout en insistant qu’aucun autre commentaire ne serait fait avant que les conclusions ne soient connues.