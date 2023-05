France : Le Forum Horizon Maroc fait son grand retour en présentiel à Paris

Le Forum Horizon Maroc fait son grand retour en présentiel à Paris, le 4 juin 2023. Il s’agit en effet d’une rencontre annuelle dédiée aux professionnels de tous les domaines, placée cette année sous le thème «Elargissez vos horizons, visez l’Afrique». Cette pour la deuxième année consécutive que le continent est mis en avant. Cette année, l’évènement porté par les membres de l’AMGE-Caravane célèbre par ailleurs ses 27 ans d’existence, dans le cadre de laquelle il a permis de découvrir un nouvel environnement de travail et d’envisager des opportunités d’emploi et d’investissement au Maroc. Aussi, «l’objectif est de faciliter leur rencontre avec des étudiants, des jeunes diplômés et des cadres à la recherche de nouvelles opportunités professionnelles».

Considéré comme une plateforme de lancement vers le continent africain, le FHM réunit annuellement plus de soixante entreprises et accueille 2000 visiteurs, tout en facilitant la tenue de 500 entretiens, indiquent les organisateurs. L’objectif est d’ouvrir aux professionnels de toutes nationalités la possibilité d’établir des contacts avec des entreprises marocaines et africaines, tout en découvrant les opportunités d’emploi et d’investissement.

«Les entreprises présentes auront ainsi l’opportunité exceptionnelle de bénéficier d’un vivier de talents comprenant de jeunes diplômés et des cadres formés dans les écoles et universités les plus prestigieuses de France», ont souligné les organisateurs auprès de Yabiladi.

«Au-delà de sa vocation de forum de recrutement, le FHM proposera également plusieurs ateliers thématiques et une conférence de clôture qui traitera la transition énergétique au Maroc», ont-ils ajouté.