Maroc : L’Expo-Science de l’AMPD s’invite à la Villa des arts de Rabat

L’Association marocaine des petits débrouillards (AMPD) tiendra la 16e édition de son exposition scientifique sous le thème «Les jeunes explorateurs ruraux», à la Villa des arts de Rabat, du 25 au 27 mai 2023. L’Expo-Science permet de découvrir les projets des élèves de 21 écoles, dans le cadre du programme éducatif «les sciences au rural» pour la promotion de l’éducation scientifique dans les zones rurales de la région Rabat-Salé-Kénitra. «Ce programme permet aux enfants de découvrir les sciences de manière ludique et interactive, en utilisant des outils pédagogiques adaptés à leur âge et à leur environnement», a indiqué un communiqué parvenu à Yabiladi.

L’Expo-Science est aussi «une occasion pour les jeunes explorateurs ruraux de présenter leurs projets et de partager leurs connaissances scientifiques avec le grand public», a ajouté la même source. «Les projets présentés couvriront un large éventail de disciplines scientifiques telles que l’eau, engins volants/ roulant, changement climatique, météo, corps humain, déchets, couleurs et lumières, agriculture et chimie», souligne-t-on. Aussi, les jeunes explorateurs ruraux auront la possibilité d’«interagir avec des scientifiques professionnels pour discuter leurs projets, recevoir des conseils et explorer des opportunités pour poursuivre leurs carrières scientifiques».

Après à Rabat, l’Expo-Science se déplacera à Casablanca les 16 et 17 juin 2023. «Nous encourageons tous les membres du public à venir découvrir les travaux de ces jeunes explorateurs ruraux et à les soutenir dans leurs efforts pour faire progresser la science environnemental et technique dans les zones rurales du Maroc», ont indiqué les organisateurs.