Servier Maroc fête ses 20 ans de recherche en pharmacie

La filiale marocaine du groupe international Servier a célébré ses 20 ans de recherche dans le secteur de la pharmacie au Maroc, sur son site de production de Nouaceur. L’occasion a été de célébrer la création de valeur locale, économique, thérapeutique et sociétale, mais aussi le travail des collaborateurs dans le pays. «Notre performance, nous la devons au talent et au savoir-faire de nos équipes, des collaborateurs engagés, qui par leurs compétences et un sens partagé des valeurs, socle de notre activité et de notre vocation, avancent ensemble vers un même objectif», a déclaré Florent Darchez, directeur général de Servier Maroc.

Le groupe a débuté ses activités au Maroc dans les années 1990. En 1996, la filiale marocaine a vu le jour, puis le chantier de construction du site de production a été lancé en 2003. «Avec une approche scientifique basée sur les bénéfices pour les patients marocains, ainsi que le partage et l’innovation, Servier Maroc n’a pas tardé à devenir un acteur majeur dans la prise en charge des patients marocains et en particulier dans son aire thérapeutique le CMVD (cardiométabolique et vasculaire disease) – maladies cardiométaboliques et vasculaires (hypertension artérielle, diabète, maladies coronaires, insuffisance cardiaque…)», a indiqué un communiqué parvenu à Yabiladi.

Il s’agit aussi du deuxième groupe pharmaceutique français et de la sixième multinationale au Maroc. Servier Maroc est également le douzième laboratoire fabricant marocain et exportateur. Sur cette lancée, de nouveaux produits adaptés aux maladies chroniques au Maroc verront le jour, pour fournir des médicaments de qualité à financièrement accessibles, en plus de devenir un «nouvel acteur dans le domaine de l’oncologie».

«Avec des équipements à la pointe de la technologie, une volonté de devenir un digital performer, Servier Maroc veut aussi avoir un impact sociétal significatif, par exemple avec un site plus vert ou la diversification de ses programmes de mécénats», a indiqué la même source.