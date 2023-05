Tourisme : Miki Travel Asia prospectera pour le Maroc dans la région d’Asie

Miki Travel Asia a été désigné par l’Office national marocain du tourisme (ONMT) comme son représentant en Asie pour diriger le développement des activités commerciales dans la région. L’agence de voyages travaillera en collaboration avec l’Office, pour promouvoir et mettre en valeur la culture, l’Histoire et la beauté de la destination Maroc sur le marché asiatique. Elle établira également des partenariats avec des marques et des agences touristiques de premier plan en Asie, à travers des campagnes de marketing stratégiques et des initiatives de vente, selon TTG Asia.

Le PDG de Miki Travel Asia, Olivier Moeschler, a déclaré dans ce sens que «la grande expérience et l’expertise de l’entreprise dans le secteur aideront l’ONMT à s’implanter solidement sur le marché asiatique et à attirer davantage de touristes au Maroc». Reda Kelleto, responsable du département de développement commercial de l’ONMT, a déclaré auprès de la même source que «la large expérience de Miki Travel Asia en fait le candidat idéal pour développer et renforcer la présence du Maroc la région».

Tim Dyer, directeur régional de projets à Miki Travel Asia a déclaré pour sa part que être «convaincu que le Maroc attirera les marchés asiatiques, car le pays offre un mélange de cultures européennes, musulmanes et nord-africaines avec l’océan Atlantique et le désert du Sahara». Tout cela offre «une expérience plus riche par rapport à d’autres destinations» de la région, a souligné le responsable, ajoutant qu’«en tant que destination sans visa, le Maroc est également plus accueillant que l’Europe».

Pour atteindre les objectifs fixés, les activités à mener pour les agents de voyages comprennent des visites de vente et de la formation, ainsi que la distribution de matériel promotionnel. Le but principal sera de promouvoir la destination, notamment «pour les événements de loisirs et d’affaires». Visant un minimum de cinq nuits par séjour, Dyer a déclaré que les ventes se concentreraient sur les villes de Casablanca, Rabat, Marrakech et Fès, tout en augmentant la visibilité de la région du Sahara.