CAN U17 : Black-out des médias d’Algérie sur les victoires de la sélection du Maroc

Les médias officiels algériens continuent de taire les résultats positifs de la sélection du Maroc des moins de 17 ans, dans le cadre de la Coupe d’Afrique des nations (CAN U17) tenue à Annaba, Constantine et Alger. Dimanche, les Lionceaux de l’Atlas ont décroché leur qualification à la finale, mais ce grand titre est resté absent des manchettes. L’agence de presse officielle et les support proches du gouvernement ont simplement ignoré cet exploit, tout en relayant par ailleurs la qualification du Sénégal aux dépens du Burkina Faso.

En effet, El Bilad n’a pas mentionné le résultat du match ayant opposé le Maroc au Mali, bien qu’il ait rapporté les détails de l’autre demi-finale, Sénégal – Burkina Faso. Le journal Echourouk s’est contenté de relayer une déclaration du sélectionneur national des U17 Said Chiba, concernant la difficulté du match. Ennahar et Elkhabar ont consacré une brève succincte à la confrontation.

L’équipe nationale marocaine de football des moins de 17 ans s’est qualifiée pour la finale de la CAN U17, après avoir battu son homologue malienne aux tirs au but (6-5), dimanche à Constantine. Le Maroc affrontera le Sénégal en finale, vendredi 19 mai au stade Nelson Mandela, dans la commune de Baraki au sud-est d’Alger.