Marrakech : Bill Clinton participe aux Aviram Awards en tant que Keynote Speaker

L’ancien président américain Bill Clinton participera en tant que conférencier principal à la cérémonie finale aux Aviram Awards, qui se tiendra le 16 mai à Marrakech. Cinq hommes entrepreneurs pionniers d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient ont été sélectionnés comme finalistes du concours des prix Aviram 2023, à l’initiative de la Fondation Aviram et Forbes.

Parmi les finalistes figurent Youssef Bouyakhf, président-directeur général et cofondateur de Deepecho (Maroc) utilisant l’intelligence artificielle pour aider les techniciens en échographie peu formés dans le diagnostic vidéo avancé, de façon à détecter les malformations congénitales. Hilla Ben-Pazi, PDG et cofondatrice de StrokeAlert (Israël) est également finaliste, pour son entreprise fabricante d’un système portable de surveillance du cou qui peut générer des alertes automatiques pour les AVC, permettant une détection et un traitement précoces.

Arik Ganor, PDG de QD-SOL (Israël) est également sélectionné, pour sa structure utilisant des photocatalyseurs combinés à la lumière du soleil, afin de séparer l’hydrogène de l’eau et produire de l’hydrogène vert abordable et rentable. Rodrigo Jimenez Sandoval, PDG et cofondateur de Polymeron (Arabie saoudite) est aussi en lice, proposant des formulations de granulés plastiques biodégradables et compostables en utilisant les déchets organiques des industries de la volaille et de l’élevage de dattes comme matières premières. Enfin, Dan Deviri, PDG et cofondateur représentera Carbon Blue (Israël), qui fournit une solution pour éliminer le dioxyde de carbone de la mer et à son tour capter le CO2 de l’atmosphère.

Selon les organisateurs, ces awards offrent «un tremplin aux entrepreneurs de demain pour concrétiser leurs idées révolutionnaires». Ainsi, la start-up gagnante remportera un prix en espèces de 500 000 $, en plus de bénéficier un mentorat professionnel du chef d’entreprise de renommée mondiale et fondateur de la Fondation Aviram, Ziv Aviram, ainsi qu’un soutien médiatique de Forbes. Le deuxième recevra un prix de 100 000 $, tandis qu’un prix de 50 000 $ sera décerné au troisième.