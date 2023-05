Maroc : Le DG de l’ONMT, Adel El Fakir, dans le top 20 de Forbes des leaders du tourisme

Le directeur général de l’Office national marocain du tourisme (ONMT) Adel El Fakir est 18e dans le classement Forbes des leaders mondiaux du tourisme, marquant ainsi une première pour un leader marocain dans le Top 20. «Le dernier classement de Forbes Middle East place le DG de l’ONMT en 18e position dans son Top 100 des leaders du tourisme et du voyage pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord», a indiqué un communiqué, notant que «cette consécration pour Adel El Fakir et pour les équipes de l’ONMT est une reconnaissance supplémentaire pour le travail accompli en matière de promotion et de commercialisation de la destination».

Le Maroc a bénéficié d’un intérêt mondial, à travers la campagne internationale «Maroc, Terre de lumière», en plus de multiplier les accords inédits avec les compagnies aériennes et les tour opérateurs mondiaux, ou encore «les actions coup de poing avec les professionnels du tourisme marocain, notamment les actions éclaires dans les plus grandes capitales mondiales, les light tours, pour mettre en avant la destination Maroc et ses atouts», a ajouté la même source.

Avec le plan d’action «Light In Action 2026», Adel El Fakir et ses équipes de l’ONMT «comptent bien continuer à faire rayonner la marque touristique Maroc dans le monde et à hisser le pays parmi les meilleures destinations mondiales», souligne-t-on.