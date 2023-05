Championnat du monde d’aquathlon : Le Marocain Badr Siwane se classe 16e sur 80

L’athlète marocain de triathlon Badr Siwane a accompli une belle performance lors du Championnat du monde d’aquathlon, tenu à Ibiza (Espagne), en se classant 16e sur les 80 participants internationaux ayant combiné 1km de natation et 5km de course à pied. Siwane a effectué le parcours de nage en 13 minutes et 23 secondes et celui de la course en 15 minutes et 52 secondes, a indiqué un communiqué parvenu ce lundi à Yabiladi.

Sportif de renommée internationale, Badr Siwane est cinq fois Champion d’Afrique de triathlon et vainqueur des Jeux africains, tenus à Rabat en 2019. Il vise désormais une qualification pour les Jeux olympiques de Paris et Los Angeles.

Pour se préparer aux prochaines compétitions, Badr Siwane est en stage à Aix-en-Provence (France) pour deux semaines, avec son coach. A partir de ce 15 mai et jusqu’à la fin du mois, il participera à des courses chaque week-end, afin de mettre toutes les chances de son côté pour réussir sa qualification olympique.