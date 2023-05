Football : Zakaria Aboukhlal s’explique sur son refus de porter le maillot arc-en-ciel

Habituellement titulaire lors des précédents matchs à Toulouse FC, l’international marocain Zakaria Aboukhlal n’a pas disputé la rencontre contre le FC Nantes, ce dimanche (0-0), après avoir refusé de porter le maillot arc-en-ciel, dans le cadre de la journée contre l’homophobie au sein de la Ligue française professionnelle (LFP). Pourtant, il a figuré dans le groupe, sans que son nom n’apparaisse sur la feuille de match. Le footballeur a exprimé ce refus comme d’autres coéquipiers et certains joueurs du FC Nantes.

Face à la polémique, Zakaria Aboukhlal s’est exprimé sur les réseaux sociaux, soulignant avoir pris lui-même la décision de ne pas participer au match. «Avant tout, je tiens à souligner que j’ai la plus grande estime pour chaque personne, quelles que soient ses préférences personnelles, son sexe, sa religion et ses origines. Le respect est une valeur que j’estime beaucoup. Il s’étend aux autres, mais il englobe aussi le respect de mes convictions personnelles», a-t-il indiqué. A ce titre, le joueur a ajouté «ne pas être la personne la plus apte à participer à la rencontre». «J’espère que ma décision sera traitée avec respect, tout comme nous demandons le respect», a-t-il souligné.

Zakaria Aboukhlal fait partie de cinq joueurs musulmans, qui ont refusé de porter le maillot pour les mêmes raisons. Outre l’international marocain, l’Algérien Farès Chaibi, le Bosnien Saïd Hamulic et le Malien Moussa Diarra de Toulouse, ainsi que l’Egyptien Mostafa Mohamed de Nantes n’ont pas souhaité adhérer à la campagne. Dans une déclaration écrite, le club toulousain a déclaré respecter la liberté de choix des joueurs.