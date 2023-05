Le ministre des Affaires étrangères marocain Nasser Bourita et le secrétaire d’Etat américain Anthony Blinken se ont eu un entretien téléphonique, dimanche, pour passer en revue les développements régionaux et mondiaux, tout en affirmant leur engagement continu à renforcer davantage le partenariat bilatéral en matière de sécurité et d’économie. Une déclaration du département d’Etat américain a indiqué que Blinken avait «salué le rôle décisif joué par le roi Mohammed VI dans la promotion de la paix régionale et son leadership dans la promotion d’un avenir sûr et prospère pour les Israéliens et les Palestiniens».

I spoke with @MarocDiplomatie’s Foreign Minister Nasser Bourita today. We discussed the ceasefire between Israel and Gaza, strengthening the U.S.-Moroccan bilateral partnership, and efforts to advance regional peace and security. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 15, 2023

Selon la même source, les deux ministres ont évoqué «l’importance du Forum du Néguev». «Ils ont également souligné l’importance d’un engagement total au cessez-le-feu conclu entre Israël et Gaza». Blinken a également évoqué «l’occupation illégale de l’Ukraine par la Russie, parallèlement à la nécessité de promouvoir une solution au conflit en Syrie conformément à la résolution 2254 du Conseil de sécurité de l’ONU».

Aussi, le responsable a exprimé «le plein soutien des Etats-Unis à l’envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies, Staffan de Mistura, dans le cadre du processus onusien sur le Sahara occidental en vue de parvenir à une issue politique durable».