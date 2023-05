Algérie : Le Sahara au menu d’une nouvelle réunion entre Belani et l’ambassadrice américaine

Le secrétaire général du ministère algérien aux Affaires étrangères, Amar Belani, s’est réuni, dimanche 14 mai à Alger, avec l'ambassadrice des Etats-Unis en Algérie, Elizabeth Moore Aubin. Comme lors de leur dernière rencontre du 23 mars, l’échange entre les deux parties a porté «sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, dont la stabilité et la sécurité dans la région et le développement de la situation au Sahara occidental», indique le département que dirige Ahmed Attaf dans un communiqué diffusé par la presse algérienne.

La réunion d’hier intervient alors que l’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara occidental souhaite relancer le processus des pourparlers, avec la participation de toutes les parties. Pour ce faire, Staffan de Mistura a grandement besoin de l’appui de l’administration Biden pour convaincre l’Algérie à prendre part aux négociations, comme l’exige le Maroc. La reprise du dialogue était d’ailleurs au menu des discussions, du 22 avril à Washington, entre De Mistura et la n°2 de la diplomatie des Etats-Unis, Wendy Sherman.

Pour rappel, c’est grâce à l’influence des Etats-Unis que le blocage du passage du convoi de la MINURSO vers ses Team-Site, situés à l’Est du Mur des Sables érigé par les Forces armées royales (FAR), a été levé en avril. La réunion du 23 mars à Alger, entre Amar Belani et l'ambassadrice Elizabeth Moore Aubin, avait permis de baliser la voie aux casques bleus.