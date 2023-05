Les deux cyclistes portés disparus au Burkina Faso ont été retrouvés

Les deux citoyens marocains, enlevés le 1er avril dernier, par des éléments armés au niveau des frontières nigéro-burkinabaises, ont été libérés grâce à la coopération entre les services de sécurité marocains et leurs homologues nigériens, a-t-on appris dimanche de source bien informée. La coopération entre les services de sécurité marocains et nigériens, qui a duré 4 semaines, a permis la localisation des deux Marocains et leur libération samedi sains et saufs, affirme la même source.

Dimanche, l'ambassade du Maroc à Niamey a indiqué pour sa part que les deux cyclistes marocains portés disparus depuis plusieurs semaines à la frontière entre le Burkina Faso et le Niger ont été retrouvés sains et saufs. Les deux cyclistes sont actuellement dans la capitale du Niger, Niamey, où ils subissent un examen médical, indique la même source, assurant que les éléments de l'ambassade du Royaume sont actuellement avec eux.

Abderrahmane Serhani, professeur retraité d'éducation islamique et âgé de 65 ans, et Driss Fatihi (commerçant, 37 ans), n'ont pas donné de nouvelles depuis leur entrée au Burkina Faso en provenance de la Côte d'Ivoire et avaient indiqué avoir pris la direction de la frontière vers le Niger. L'Association des Cyclistes Touristiques de Souss-Massa avait alors lancé un appel sur les réseaux sociaux concernant la disparition des deux cyclistes portés disparus. Ils avaient quitté le Maroc le 19 janvier dernier et ont traversé le passage d'El Guerguerate au Sud du Royaume avec leurs deux vélos vers la Mauritanie, et de là vers d'autres pays africains.