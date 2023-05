FAR : Création du Centre Royal des Etudes et Recherches de Défense

Le Maroc commémore, ce dimanche 14 mai, le 67e anniversaire de la création des Forces armées royales. A cette occasion le roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major général des FAR, a adressé un ordre du jour à l’ensemble des éléments des FAR.

Le souverain a mis l’accent sur le «travail continu pour développer le système de planification et de commandement avec l’activation d’un large réseau de moyens de communication et d’information afin de réaliser les principales missions, avec discipline et professionnalisme».

Le roi a, ainsi, donné ses ordres «pour la création du Centre Royal des Etudes et Recherches de Défense relevant du Collège Royal de l’Enseignement Militaire Supérieur, à qui Nous avons confié la mission de contribuer à la consécration de l’approche stratégique dans le traitement des problématiques et enjeux du système de sécurité, dans ses dimensions globales, et de créer un espace des compétences analytiques, civiles et militaires».

Mohammed VI s’est félicité du «renforcement des liens de coopération militaire bilatérale et multilatérale (qui) a permis d’entretenir des relations structurelles solides avec les différents partenaires et amis, ce qui a grandement contribué à renforcer Notre système de défense et à consolider le capital de Nos Forces Armées, en tant que partenaire fiable dans l’instauration de la sécurité et la diffusion des valeurs de tolérance et de paix, conformément aux conventions internationales».