5e édition des TMM : Des Marocains du monde primés à Marrakech

Des Marocains du monde aux parcours inspirants et exceptionnels qui représentent des modèles de réussite au sein des pays d'accueil ont été primés, samedi soir à Marrakech, à l’occasion de la 5e édition des Trophées Marocains du Monde (TMM). Initié par la Fondation Trophées Marocains du Monde et BM Magazine, cet événement, rehaussé par la présence d’un aéropage d’éminentes personnalités de divers horizons, notamment Zakia Khattabi, ministre belge du Climat, de l'environnement, du développement durable et du Green Deal, et Jalil Benabdillah, vice-président de la région Occitanie, se propose de mettre en avant les parcours exceptionnels des Marocains établis à l'étranger et d’établir un trait d’union entre ces Marocains du Monde aux parcours émérites et leur pays d’origine, le Maroc.

Lors de cette édition riche en couleurs, il a été procédé à la sélection de 18 nominés parmi les membres de la communauté marocaine établie à l'étranger, à raison de trois candidats dans chacune des six catégories, à savoir «Recherche Scientifique», «Art et Culture», «Politique», «Société Civile», «Sport» et «Entreprise».

Ainsi, le Jury a décerné le Trophée de la catégorie «Recherche Scientifique» à Rachid Guerraoui, un spécialiste mondial de l’algorithmique répartie, alors que dans la catégorie «Art et Culture», le Trophée a été attribué à Youssef Kerkour, l’une des figures incontournables de la comédie anglaise actuelle.

Dans la catégorie «Politique», le Trophée a été décerné à Samira Bouhout Tayebi, la première maire d’origine marocaine en France, tandis que Saïd Hammouche, président Fondateur du groupe Mozaïk, a été primé dans la catégorie «Société Civile». Rosella Annie Ayane, footballeuse internationale marocaine, a remporté le Trophée dans la catégorie «Sport», alors que Othman Ktiri, fondateur et PDG de OK Group, a reçu le Trophée dans la catégorie «Entreprise».

En recevant leurs trophées, les lauréats de cette édition ont exprimé leur joie et leur fierté d’être honorés dans leur pays d’origine, ainsi que la volonté qui les animent pour faire valoir davantage leur appartenance à cette grande Nation, se disant heureux de se retrouver entre leurs compatriotes qui se sont forgé des carrières très remarquables au sein de leurs pays d’accueil.