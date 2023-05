«C’est ça la France» lance Hakimi après son expulsion du match PSG-Ajaccio

Buteur contre Ajaccio, samedi soir, lors d’une rencontre marquée par la victoire du Paris Saint-Germain (PSG) par 5 buts à 0, l’international marocain Achraf Hakimi a toutefois écopé d’un carton rouge, à la fin de la rencontre. Une expulsion, la deuxième en deux semaines, qui a agacé le joueur.

Ainsi, après avoir été expulsé suite à sa vive altercation avec Thomas Mangani, le défenseur marocain du PSG a lancé un «c’est ça la France» en rentrant vers le vestiaire parisien devant une caméra, rapporte la presse française.

En conférence de presse d’après-match, Christophe Galtier est revenu sur cet incident. «Contre Lorient (premier carton rouge d’Hakimi, ndlr), c’était trop engagé. Là, c’est une réaction suite à une échauffourée. Je trouve les cartons rouges sévères. Il doit y avoir plus de maîtrise, il ne faut pas donner la possibilité à l’arbitre de sanctionner de manière assez forte. Mais ayant revu les images, on aurait pu avoir plus de discernement et calmer tout le monde avec un carton jaune», a-t-il déclaré.

Depuis l’apparition des statistiques, seuls trois joueurs du Paris Saint-Germain ont écopé de deux cartons rouges lors de deux matches consécutifs, toutes compétitions confondues, rappelle la même source. Hakimi rejoint ainsi Daniel Bravo en 1995 et Jérôme Leroy en 2002.

Le geste de l’international marocain peut toutefois lui coûter cher, la commission de discipline pouvant le sanctionner de plusieurs matchs compte tenu du fait qu’il soit récidiviste et ainsi le priver de la fin de saison.