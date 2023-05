Football : Noussair Mazraoui marque son premier but en Bundesliga

Noussair Mazraoui retrouve le sourire. Le Marocain a répondu à sa titularisation par l’entraineur Thomas Tuchel, ce samedi lors de la rencontre contre Schalke 04 pour le compte de la 32e journée de Bundesliga, en inscrivant son premier but sous les couleurs du Bayern Munich. La semaine dernière, face au Werder Brême, le Lion de l’Atlas a été l’auteur de la passe décisive ayant permis à Leroy Sane de marquer le deuxième but du Bayern.

L’ancien joueur de l’Ajax est arrivé au club bavarois en été 2022. Depuis, il a connu des hauts et des bas. Il s’est même plaint de sa situation de remplaçant. «Je ne suis même pas le deuxième ou le troisième choix» de Tuchel a-t-il confié en avril dernier à un média allemand. Même s'il n’était plus pas malade, Mazraoui regardait souvent, depuis le banc de touche, les victoires et les défaites de ses coéquipiers en Bundesliga, en coupe d’Allemagne et en Ligue des Champions d’Europe.

La presse espagnole a fait état d’un intérêt du FC. Barcelone pour le Marocain, d’autant que le club catalan cherche un latéral droit. Héctor Bellerín, arrivé au début de la saison d’Arsenal a été vite prêté au Sporting du Portugal, alors que Sergi Roberto n’a pas répondu aux attentes de l’entraineur Xavi.