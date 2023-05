Mondial 2030 : La candidature Maroc-Portugal-Espagne «porteuse de rapprochement culturel et humain»

La candidature conjointe du Maroc, du Portugal et de l'Espagne pour l'organisation de la Coupe du monde 2030 est porteuse de messages symboliques de rapprochement culturel et humain entre ces pays, a souligné, vendredi à Lisbonne, le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch. S'exprimant lors d’une conférence de presse, à l’issue de la 14e réunion de haut niveau (RHN), tenue sous la présidence conjointe de M. Akhannouch et du premier ministre portugais, Antonio Costa, le chef du gouvernement a souligné que cette réunion revêt un caractère exceptionnel, dans le mesure où elle intervient après un événement important, celui de la candidature conjointe du Maroc, du Portugal et de l’Espagne pour l'organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2030.

La tenue de cette RHN reflète également, selon Aziz Akhannouch, «les atouts communs dont regorgent les deux pays», le Maroc et le Portugal entretenant des relations distinguées et fraternelles au plus haut niveau, sous la conduite du roi Mohammed VI et du président Marcelo Rebelo de Sousa.

Par ailleurs, le Chef du gouvernement a adressé les remerciements du Maroc au Portugal concernant la position positive de Lisbonne en faveur de l'intégrité territoriale du Royaume et de l'initiative d'autonomie. Il a exprimé également sa gratitude au gouvernement portugais pour son soutien au Maroc au sein des différentes institutions de l'Union européenne.