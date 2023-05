Maroc : La SNRT va acquérir Radio Méditerranée Internationale

Le Conseil de la concurrence a annoncé avoir reçu une notification d'un projet de concentration économique concernant l'acquisition par la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT) de 86,3% du capital social et des droits de vote de Radio Méditerranée Internationale (RMI). Les secteurs économiques concernés par cette opération de prise de contrôle sont le marché de diffusion de programmes radios et le marché de la régie publicitaire, indique le Conseil dans un communiqué.

Le Conseil de la concurrence a rendu public cette notification conformément à l’article 13 de la loi 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence et l’article 10 du décret n°2-14-652 pris pour son application.