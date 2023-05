Football féminin : Double confrontation amicale Maroc-Sénégal pour les U20

La sélection marocaine féminine des moins de 20 ans de football disputera deux matches amicaux face à son homologue du Sénégal, dans la ville sénégalaise de Thiès (Est de Dakar), indique la Fédération royale marocaine de football. Selon la même source, la première rencontre se tiendra le 17 mai (16h00), tandis que la seconde est programmée le 20 du même mois (10h00).

A cet effet, 25 joueuses ont été convoquées pour prendre part à cette double confrontation amicale. Dix-huit joueuses des 25 retenues sont issues des plus grands clubs européens à l'instar d'Ajax Amsterdam (Pays-bas), Olympique de Marseille, Toulouse, Olympique Lyon, Montpellier et Nice (France), Anderlecht (Belgique), ou encore Real Sociedad (Espagne).

Le championnat national est également représenté dans cette liste avec des joueuses représentant l'Association Phoenix de football, le Club Municipal de Laâyoune, Najah Souss, AS FAR, Chabab Atlas Khénifra et Nejm Chabab.